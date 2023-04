Il Taranto non va ai play-off

La classifica avulsa avvantaggia la Juve Stabia e sfuma il sogno play-off del Taranto.

Col Messina finisce 0-0, nel festival delle occasioni sprecate.

Tre pali e un gatto nero che ha attraversato il rettangolo di gioco in pieno match.



È accaduto anche questo durante il match più importante del campionato.

Cronaca. In una partita che non gratifica nemmeno il Messina, dovrà giocarsi la serie C ai play out con la Viterbese, accade di tutto e di più, producendo zero gol.

Al 14’ va di testa di Antonini: traversa! Al 24′, tiraccio di Romano, palo! Invece, al 29′, mani in area di Evangelisti su tiro di Perez: rigore per il Messina!. Tira Kragl, Vannucchi blocca con sicurezza.

Il Taranto riparte da Taranto: terzo palo, sta volta di Ferrara di testa (sulla traversa).

Secondo tempo meno ordinato. Al 77’ Celesia stende Tommasini: secondo giallo ed espulsione. All’85’, di testa, Nocciolini non inquadra la porta.

All’89’, Nocciolini serve in area Tommasini, parata di Fumagalli. Al 91′ Tommasini spara su Fumagalli che mette in angolo. Insomma: tanto Taranto e niente gol… Arrivederci all’anno prossimo. Con Capuano o senza?

foto G. Maffucci

Tabellino

TARANTO-MESSINA 0-0

TARANTO: Vannucchi; Evangelisti (75’ Sciacca), Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Romano (60’ Fontana), Provenzano, Mazza (75’ Semprini); Bifuco (71’ Nocciolini), Tommasini. Panchina: Loliva, Caputo, Manetta, Labriola, Citarella, Colurciello, Rossetti, Finocchi, Canalicchio. All. Capuano.

MESSINA: Fumagalli; Berto, Helder Baldè (46’ Ferrara), Ferrini, Celesia; Marino (63’ Iannone), Fofana (46’ Mallamo, 67’ Konate); Kragl (63’ Grillo) Ibou Balde, Fiorani; Perez. Panchina: Lewandowski, Zuppel, Trasciani, Salvo, Ragusa, Ortisi. All. Raciti.

ARBITRO: Luca De Angeli di Milano. Assistenti: Luca Landoni e Luca Bernasso di Milano. IV: Loris Graziano di Rossano.

AMMONITI: Helder Baldè (M); Evangelisti (T).

ESPULSI: Celesia (M) all’80’ per doppia ammonizione. Manetta (T) dalla panchina per un battibecco con lo stesso Celesia.

NOTE: Angoli 11-2