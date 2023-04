Capuano: “Possiamo ritagliarci un pezzo di storia del Taranto”

Siamo ai titoli di coda di questo gratificante campionato… Anzi no! Siamo al momento cruciale della stagione. Momento in cui, insperabilmente, si può compiere il salto di qualità.

Quei play off in cui (forse) nemmeno i calciatori stessi avrebbero mai pensato di poter sperare di concorrere.

Sia chiaro, nulla è definito e, per dirla a chiare lettere, si dovrà attendere il 95’ di Taranto-Messina di domani 23 aprile 2023 per poter comprendere se si è compiuta un’impresa fondamentale.

Che, calcoli alla mano, in caso di vittoria dei rossoblu con il Messina, potrebbe vederli accedere anche da ottavi in classifica. Il che non sarebbe assolutamente poco, anzi…

E Capuano è chiaro, come sempre, nel presentare la partita, in conferenza stampa: “C’è la possibilità di raggiungere un traguardo fondamentale per il Taranto.

Qualcosa che manca da 13 anni. Il raggiungimento di tale obiettivo (che non nomina), lo devo soprattutto alla presidenza che ha fortemente creduto in me.

Ovviamente ci troveremo difronte un Messina ben differente da quello affrontato nel girone di andata. Sia per motivazioni che per organico. I 29 punti del loro girone di ritorno, sono un capolavoro. Sembravano più che spacciati. Giocheremo sia noi che loro per i tre punti. Noi vogliamo entrare nella storia del Taranto.

Mi aspetto 4000 presenze, l’ho ribadito all’assessore allo sport. Ci mancherà Antonio Boccadamo, un ragazzo che entrato nei meccanismi eccezionalmente.

Erano tanti anni che volevo tornare qui. Ora che ci sono, non sto nella pelle, sapendo di aver fatto già bene e poter fare ancora meglio. Mi è già stato proposto il rinnovo due mesi fa ma ora pensiamo a domani, questo conta più di tutto”.