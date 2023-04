Taranto – Undicesima edizione del MicrochipDay

Si informa che, il 23 aprile, cioè domenica, dalle 9 alle 13, spresso il Canile Sanitario di Taranto, in via Galeso, 150, si terrà l’undicesima edizione del MicrochipDay.

L’iniziativa, realizzata dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con la ASL di Taranto, consente l’applicazione gratuita del microchip ai cani di proprietà dei residenti nel Comune di Taranto che ne siano ancora sprovvisti, con conseguente iscrizione nell’Anagrafe Canina Regionale.

L’applicazione del microchip è un obbligo di Legge per i proprietari ed un diritto degli amici a quattro zampe, è un atto d’amore verso il proprio cane, utilissimo a ritrovarlo in caso di smarrimento. Per informazioni:

Servizio Randagismo-Direzione Ambiente – Comune di Taranto.

📱099.4581653/126

💻barbara.galeone@comune.taranto.it oppure angelica.brescia@comune.taranto.it