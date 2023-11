Ligonzo (Cisl FP): con il programma nazionale CapCOE 2021-2027 possibili nuove assunzioni

Il Comune di Taranto si appresta a implementare un consistente piano di assunzioni e riqualificazione del personale in risposta al Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027. Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale della Cisl FP del Comune di Taranto, ha dichiarato in una nota inviata alla stampa che la richiesta di unità di personale e profili professionali è stata avanzata nei mesi precedenti, in sintonia con le politiche di coesione nazionali.

Il principale intervento del programma, secondo quanto affermato da Ligonzo, è rappresentato dall’assunzione di personale, come indicato dal Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023.

La manifestazione di interesse è stata resa pubblica ieri, aprendo la possibilità per il Comune di Taranto di presentare le candidature attraverso la Piattaforma http://portaleavvisi.capcoe.gov.it. Il periodo per la presentazione delle domande va dalle ore 12:00 di giovedì 30 novembre 2023 alle ore 12:00 di martedì 30 gennaio 2024.

Ligonzo ha sottolineato che la domanda di adesione può essere effettuata dal Sindaco, dal legale rappresentante o da un delegato autorizzato. La successiva fase prevede l’indizione di un concorso per l’assunzione di massimo 2.200 funzionari a tempo indeterminato, dedicati al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni territoriali.

Le assegnazioni saranno distribuite tra gli Enti Locali (Comuni e Unioni di Comuni) con un massimo di 1.674 nuove assunzioni, amministrazioni regionali (250), Province (135), Città Metropolitane (70) e 71 nuove assunzioni per il Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Il reclutamento sarà gestito attraverso procedure concorsuali a cura del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). La spesa prevista per il 2024 è di massimo 3.000.000 di euro, e le nuove assunzioni saranno finanziate con fondi europei fino al 2029.