Capuano e il legame con Taranto

Non l’ha nascosto sin da quando è tornato a Taranto. Allenare i rossoblu, era una sorta di riscatto o un punto d’arrivo. Un’esperienza da completare. Qualcosa doveva a sé stesso e alla città. Lo ha confermato nel suo intervento dal collega Dante Sebastio di Blunote.it, nella trasmissione A Tempo Scaduto: “Taranto era la mia priorità è resterà ma non posso negare di essere stato contattato da qualche amico di altre società. Figuriamoci ora, in questo momento così importante, il mio pensiero pensiero è unicamente per il Taranto. E poi la dirigenza mi ha già offerto il rinnovo per l’anno prossimo, due di mesi fa. Ribadisco un concetto: a me, dei soldi, non mi interessa. Lavoro per dare sul campo il massimo”.

