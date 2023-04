Il sindaco Melucci in visita alla sede della Vestas

A Taranto la grande industria ha anche il volto di Vestas, multinazionale danese leader nel campo delle energie rinnovabili che sta crescendo nel territorio come presenza e investimenti.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha visitato la sede dell’azienda, unico stabilimento di produzione di pale eoliche in Italia, dove quest’anno inizierà la realizzazione della più grande pala eolica al mondo specifica per il mercato offshore.

«Abbiamo incontrato un team fatto da tanti giovani – le parole del primo cittadino – tante maestranze locali sono state coinvolte nelle attività di altissimo valore tecnologico che si svolgono qui, nella nostra città. Ai vertici aziendali ho fatto i miei complimenti, li ho ringraziati anche per quel che simbolicamente rappresenta il loro lavoro, in un settore che è strategico per il futuro della nostra economia. Siamo certi che l’esempio fornito da Vestas sarà contagioso e che tanti altri player internazionali sceglieranno la nostra città per avviare attività in linea con il percorso di transizione che sta compiendo la nostra città».