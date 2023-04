Di Gregorio (PD): “Porterò in commissione sanità il caso dei pazienti oncoematologici di Taranto”

Dichiarazione del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), vicepresidente III Commissione Sanità.

“Accolgo l’appello e l’iniziativa avviata dai pazienti oncoematologici di Taranto in ordine alla carenza di alcune macchine e strumenti necessari per migliorare il percorso di diagnosi e cura di queste persone. Chiederò con urgenza la discussione dell’argomento in Commissione regionale Sanità, se necessario, anche attraverso audizioni specifiche per dare risposte immediate. Ogni minuto è prezioso.

I pazienti e le famiglie della Struttura complessa di Ematologia dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto chiedono la dotazione dei kit necessari al funzionamento delle macchine per l’analisi della biologia molecolare, nonché del personale specializzato al loro funzionamento. Queste macchine – spiegano – sono indispensabili per individuare il ceppo tumorale e intervenire con la chemioterapia personalizzata, risparmiando ai pazienti cicli di terapia invasivi.

Inoltre chiedono la presenza della macchina per la fotoferesi che manca a Taranto. Ciò costringe i pazienti a spostarsi in altre città mettendo a repentaglio la propria salute cagionevole.

Senza voler interferire nelle iniziative già avviate, mi rendo disponibile ad accompagnare questi cittadini affinchè siano garantite cure efficaci e un trattamento dignitoso”.

