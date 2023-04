Taranto – Un successo le navette

Navette gratuite di Kyma Mobilità, un successo il servizio voluto dall’amministrazione Melucci durante la Settimana Santa

Ottimi numeri per le navette gratuite predisposte dall’amministrazione Melucci, durante la scorsa Settimana Santa.

Grazie all’impegno di Kyma Mobilità, infatti, questa sperimentazione ha ottenuto un successo quasi insperato: in totale, tra giovedì 6 e venerdì 7 aprile, sono stati trasportati ben 3644 passeggeri, suddivisi tra le 7 linee (alcune con mezzi “full electric”) appositamente predisposte per raggiungere i luoghi dei riti dalle aree cittadine decentrate e la linea interna al parcheggio allestito nell’ex Banchina Torpediniere.

«Abbiamo dimostrato, in questo modo – il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità Sostenibile Mattia Giorno – come il modello di trasporto pubblico locale immaginato dall’esecutivo cittadino sia l’obiettivo cui continuare a tendere. Il servizio, addirittura, si è dimostrato in alcuni frangenti insufficiente rispetto alla mole di cittadini che avrebbero voluto usufruirne: non lo consideriamo un problema, anzi è un segnale importante sul quale costruire i prossimi passi. Il numero dei passeggeri trasportati, infatti, a spanne ci indica che potenzialmente almeno 1000 autovetture non hanno raggiunto il Borgo in quei giorni, con tutti i vantaggi che questo dato comporta».