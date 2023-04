La Casa di Sant’Egidio rimessa a nuovo

Casa di Sant’Egidio, l’amministrazione Melucci ha effettuato un intervento di manutenzione straordinaria

Un bene storico e simbolico, per Taranto, la casa natale di Sant’Egidio su pendio La Riccia.

La direzione Patrimonio dell’amministrazione Melucci ha predisposto, per l’immobile, un intervento di manutenzione straordinaria già concluso, che ha previsto la messa in sicurezza e il restauro della facciata esterna e di alcune parti interne. «Abbiamo prestato particolare attenzione all’immobile – ha spiegato l’assessore al Patrimonio Gianni Azzaro – per il suo indubbio valore per la comunità. Si tratta di un autentico monumento cittadino, meta di numerose visite da parte di turisti e fedeli».

L’intervento è ricompreso tra quelli previsti dall’accordo quadro per i lavori di manutenzione del patrimonio comunale. I lavori hanno avuto inizio il 16 gennaio e si sono conclusi a marzo.