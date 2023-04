Frammenti di Frida Kahlo in scena a Trani Appuntamento a Trani nel segno di Frida Kahlo. La pittrice messicana sarà protagonista di uno spettacolo teatrale intitolato “Frammenti di Frida. Diario e lettere di Frida Kahlo. Sabato 29 aprile, sul palco del Teatro “Il cielo di carta”, Marluna Teatro debutterà con uno spettacolo teatrale dedicato alla complicata esistenza, sfide, tormenti e passioni di Frida Kahlo.

Cosa conosciamo maggiormente di Frida Kahlo? Gli spettatori avranno l’opportunità di conoscere le tappe cruciali della vita di Frida conosciuta ai più, con fiori colorati in testa e con le sopracciglia unite. Ma quanti realmente conoscono la sua storia, i suoi pensieri, le sue scelte? Gli spettatori entreranno in contatto con questa artista, personaggio di straordinaria attualità.

Frida era in prima istanza una donna che amava, una donna capace di lottare per l’arte e la politica, una donna dinamica, piena di energia, che combatteva contro il suo destino, ma soprattutto una donna capace di affrontare il dolore, una degli artisti più famosi della storia e un riferimento sociale e culturale in Messico e oltre i suoi confini.

Frida catturò nei suoi quadri la dicotomia tra i suoi sogni d’amore, di figli e la realtà, dolore e impotenza. La sua passione per la vita e il suo desiderio di libertà, minati dai suoi gravi problemi fisici, possono essere riassunti in queste parole della stessa Frida: «Piedi, perché li voglio se ho le ali per volare?».

Frammenti di Frida. Diario e lettere di Frida Kahlo è il titolo della pièce di teatro d’autore, che sta per essere presentata dall’associazione Culturale Marluna Teatro, realtà nata a Trani nel 2007 che si occupa di produzioni teatrali, di formazione, organizzazione e promozione di eventi culturali, diretto da Maria Elena Germinario che da mesi sta lavorando per raccontare storie, aneddoti, sapori e profumi, per portare alla ribalta non solo l’anima dell’artista ma anche la cultura, la tradizione che l’hanno cresciuta forte come una donna di Oaxaca, combattente come una Tehuana.

L’unicità di Frida è racchiusa nel riuscire a trasformare il dolore in un atto creativo. Non soccombere al male ma vivere, ridere, immaginare. Frida oscillerà tra due mondi: quello onirico dei suoi sentimenti e quello concreto della narrazione. Queste due voci costruiscono la trama di un’unica vita.

Prodotto da Marluna Teatro Effe. Luna Frammenti di Frida Diario e lettere di Frida Kalho sarà visibile esclusivamente su prenotazione sabato 29 aprile ore 21 presso Il cielo di Carta – Trani .