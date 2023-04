Il CUS Jonico batte anche il Pescara!

Nessuna distrazione, nessun tentennamento, dritti allo scopo. Il CJ Basket Taranto fa il suo dovere e fa sua la partita contro il Pescara Basket 2.0 battuto nettamente per 76-43 nella 27sima giornata del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

I rossoblu sono entrati concentrati in campo con l’obiettivo di far valere l’enorme differenza di classifica con gli abruzzesi penultimi e ci sono riusciti con un primo quarto quasi perfetto. Poi hanno saputo amministrare distribuendo, dalla panchina, le forze, e dando minuti e fiducia ai giovani. Il risultato è visibile nel tabellino con Corral, Rocchi e Sampieri in doppia cifra ma tutti a ridosso della decina, con la soddisfazione di iscriversi a referto anche per i giovanissimi Liace e Gaeta.

