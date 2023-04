Bcc Castellana – Impresa a Cantù!

A Cantù l’impresa è in rimonta: gara 1 dei quarti playoff alla Bcc Castellana

La reazione giusta nel momento più delicato e importante della stagione, la rinascita del coraggio e del gruppo: sotto 2-0, la Bcc Castellana Grotte si ritrova, si rialza e rimonta fino a vincere gara 1 dei quarti di finale dei playoff promozione del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile sul campo della Pool Libertas Cantù. Tante partite in una sola partita al Pala Francescucci di Casnate con Bernate con il tabellone finale che recita 2-3 (25-21, 25-11, 23-25, 15-25, 8-15).

Le grandi emozioni della post season subito protagoniste a Cantù: alla fuga dei padroni di casa, i gialloblù si dimostrano di nuovo reattivi e combattivi tanto da andare a vincere al quinto set (4 vittorie su 4 tie break giocati in trasferta in questa stagione) e tornare al successo esterno dopo due mesi e mezzo (l’ultima affermazione fuori casa risaliva addirittura al 29 gennaio a Bergamo).

Se Cantù si è aggrappato soprattutto ai suoi atleti più forti (Gamba, Preti e Aguenier) per i due meravigliosi set iniziali, Castellana si è affidata a Theo Lopes(mvp e top scorer del match con 29 punti, 10 solo nel primo set, e 3 muri) ma soprattutto si è rilanciata con una prestazione corale significativa: ottimi gli ingressi dalla panchina di Longo e Claudio Cattaneo (14 punti e 4 muri per lui in soli tre set), di sostanza le prove di Presta e Zamagni (rispettivamente 7 e 8 punti a referto), bravo ad incidere con due ace a metà del quarto set anche Di Silvestre.

Va ai pugliesi di coach Giuseppe Barbone, insomma, il primo atto della serie: mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 20,30, al Pala Grotte di Castellana in programma gara 2 con la Bcc che avrà l’occasione di chiudere una vera e propria impresa e con la Pool Libertas che vorrà tornare in Lombardia per giocarsi in casa le chance qualificazione.