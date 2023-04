Cittadella della Carità – Ecco i nuovi laureati!

Lauree in Fisioterapia alla Cittadella della Carità

Seduta di Laurea aprile a.a. 2021/22 del Corso di Laurea in Fisioterapia – Polo Didattico: Taranto dell’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Ben 23 i giovani neo laureati che, presso la Cittadella della Carità, sede dei Corsi delle Professioni Sanitarie, hanno dissertato la tesi.

Emozionata, come sempre, la dott.ssa Patrizia Uzzi, Direttore didattico del Corso di laurea. “Anche oggi abbiamo salutato questi giovani che hanno ottenuto un traguardo importante, grazie a professionalità, dedizione, tenacia. Questo Polo Didattico ha preparato anche questa volta giovani professionisti ad affrontare il futuro con competenza e serenità.”

“A distanza di pochi mesi siamo tornati a vedere l’Auditorium pieno di famiglie, ed ascoltare il loro vociare gioioso ci fa quasi dimenticare di essere in una struttura sanitaria, afferma il presidente della Fondazione avv. Salvatore Sibilla. E’ sempre un evento di gioia ed allegria sia per i giovani che si inseriranno nel mondo del lavoro che per tutti coloro che li hanno accompagnati in questo percorso. Le Professioni sanitarie costituiscono un percorso di studi molto ricercato, anche in conseguenza della pandemia del Covid-19 ormai superata”.

La Commissione che ha valutato i neo laureandi era presieduta dal presidente prof. Camillo Guglielmo Porta e composta dai proff.ri Vilma Patrizia Uzzi, Cosima Falcone, Annunziata Amati, Roberta Lutzu, Grazia Convertino, Angela Motolese, dalle Rap. Ordine Prof. dott.sse Maria Ripesi e Lucia Milano e dal rappr. Del Ministero della Salute dott. Corrado Failla.