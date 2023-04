Vela – Parte la Garmin Marine

Partirà regolarmente domattina alle ore 12:00 da Riva di Traiano la 30ma edizione della Garmin Marine Roma per 2, regata valida per il Campionato Italiano Offshore della FIV, con un meteo che si prevede “allegro”, con un eufemismo usato dal meteorologo Andrea Boscolo che cura il meteo di questa regata. “Sarà una partenza bagnata, sopra e sotto, perché le previsioni sono di piovaschi e di mare mosso”. “Ma niente che possa spaventare una flotta di professionisti come quelli che partecipano alla Roma che è da sempre considerata la più oceanica tra le regate del mediterraneo – commenta il presidente del CNRT Alessandro Farassino. D’altronde aprile è un periodo di passaggio e condizioni simili per la Roma non sono nuove”.

Da registrare l’iscrizione dell’ultimo minuto del Finot 53 Riu, arrivato ieri direttamente dall’Inghilterra. A bordo ci saranno Luigi Stoppani e Andrea Caracci.

Da segnalare anche la presenza sulla linea di partenza di ben quattro multiscafi, testimonianza della sempre maggior diffusione di questo tipo di imbarcazione: “Tucanetto di razza”, Lady Hawke 37 di Gianluca Sferra, “Gaia”, C-Catamarans 48 di Marco Negri, “Double Trouble”, Prototype 14.48 di Carmine e Vincenzo Vetrugno, “Asià”, Outremer 55 Light di Marcello Patrizi e Girolamo Vimercati.

