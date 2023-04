Gli UFO in Puglia! Presunti avvistamenti nel Barese

E no, non è ET, il film di Steven Spielberg, che torna nelle sale. Michele Paparella, un 53enne Barese, sostiene di esser stato coinvolto – per l’ennesima volta – in un cosiddetto “incontro ravvicinato del terzo tipo”.

«Le autorità sanno ma non diffondono nulla» con fare al limite del complottismo Paparella inizia a parlare dei propri avvistamenti extraterrestri. Sorprendente è la fermezza e la convinzione che trasuda la sua voce: è profondamente convinto di ogni cosa i suoi sensi abbiano percepito, è per lui assolutamente inequivocabile la veridicità di ciò che il suo telescopio gli ha mostrato. Egli sostiene che non è possibile che questi corpi non ben identificati siano aeroplani o satelliti: «è il moto a contraddistinguere questi oggetti: satelliti ed aeroplani seguono solitamente una traiettoria retta. Questi “UFO” spesso invece ruotano su se stessi»

Michele Paparella sostiene di non esser l’unico nel capoluogo pugliese ad avere osservato in prima persona questi fenomeni e per questo ha deciso di fondare il GUP (Gruppo Ufologico Pugliese) dove il 53enne raccoglie testimonianze, foto e video che molti dei partecipanti gli inviano.

Chissà cosa il futuro ci serba in merito ai corpi celesti.