Bus ibridi per Kyma Mobilità

Da quest’estate saranno in circolazione, 56 nuovi bus ibridi che andranno a migliorare ancor di più la sezione trasporti di Kyma Mobilità. I nuovi pullman “manderanno in pensione” i più “anziani”, andandosi ad aggiungere alle 5 navette elettriche che hanno affollato le strade durante la Settimana Santa.

Un investimento da 20 milioni che sicuramente frutterà al comune di Taranto un bel passo in avanti: da quando questi 56 mezzi entreranno in funzione saranno oltre 80 i mezzi sostenibili in giro per il capoluogo ionico.