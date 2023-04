Diventa Harry Potter! A Martina Franca

Dal 22 al 25 Aprile 2023, dalle 10 alle 22 di ognuno dei 4 giorni, sarà possibile entrare a far parte del mondo di Harry Potter. Almeno per qualche ora. Il tutto si svolgerà alla Masseria Colucci sulla Str. Carrucola, nr 11, e rappresenterà sicuramente un attrazione sia per i piccoli sia per chi piccolo non lo è più da un pezzo ma che ha ancora il cuore colmo di amore per i piccoli maghetti di Hogwarts.

Diventa anche tu un mago!

