Prisma volley – Fine corsa dei play off

La Gioiella Prisma chiude la fase preliminare dei play off 5 post con una sconfitta nonostante la buona prova dei rossoblù in grande emergenza sul campo della Kioene Arena di Padova, alla fase girone passa la Pallavolo Padova con la vittoria per 3-1 ( 25-13, 25-21, 22-25, 25- 18 )

I patavini si sono dimostrati più aggressivi in attacco e al servizio conquistando subito dei break importanti in tutti i set che li hanno portati a chiudere in proprio favore un match che non è mai stato veramente messo in discussione, nonostante il terzo set conquistato con sudore e in estrema emergenza con una formazione inedita (Stefani inserito al centro per un affaticamento di Alletti) . A testa alta comunque gli ionici salutano la competizione affrontata con importanti defezioni per la partenza di alcuni degli effettivi più importanti che avevano fatto la differenza durante la stagione, permettendo così agli atleti delle seconde linee di mettersi in mostra e portare sul campo il proprio valore, campo che hanno ben onorato; lo dimostra anche la buona prova di Gargiulo questa sera nel ruolo di opposto ( 10 punti) e di Charalampos ( 24 punti) .