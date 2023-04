Martina Franca – Sarà anche un tavolino easy, ma è pur sempre un patrimonio – va rispettato. Neanche c’è arrivato all’inaugurazione prevista per il 15 aprile, il tavolino del parcheggio di via bellini è distrutto, da solo sicuramente non si è rotto. Vista la poca affluenza, non sarà difficile rintracciare il o i responsabili e far ricadere su di loro le spese per il ripristino o se inaggiustabile le spese per intero della sostituzione.

In ogni comunità c’è del lavoro da fare: quello di ricordare e ricordarsi che un bene comune è la grande catena che lega insieme. Per costruire un impero l’uomo impiega cent’anni; per distruggerlo gli basta un giorno. Se vuoi essere rispettato dagli altri, la cosa più grande è rispettare te stesso, e se non rispetti ciò che è tuo, a poco ti serve la privacy.

È inutile: i vandali sono dappertutto, non importa come si manifestano: è la legge dei tempi. Anche se brutta, essi devono lasciare la propria orma. E purtroppo speriamo di No, gli imbecilli passano, i danni restano.

Alcune persone diventano vandali perché vogliono rendere il mondo un posto dall’aspetto migliore, l’opera era attesa da molti anni, è comunque piaccia o non piaccia un’opera per il bene comune, non è plausibile che oramai si tende solo a fare gesti stupidi come questo vandalismo gratuito. Si spera solo che coloro che hanno distrutto un bene comune, si rendano conto che, il danno va in primis a loro stessi.

La buona educazione è segno di dignità per sé e per tutti.