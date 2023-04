Asl Ta – Ecologia sociale e contesti di vita

Giornata studio per sensibilizzare sui problemi alcol correlati e sull’ecologia sociale in Asl Taranto.

Sensibilizzare la popolazione generale ai problemi alcol correlati e alla ecologia sociale. È questo l’obiettivo della giornata studio “Ecologia sociale e contesti di vita”, che si terrà venerdì 14 aprile alle ore 9 presso l’Auditorium del Dipartimento Dipendenze Patologiche Asl Taranto, sito in via Ancona.

A curare l’evento, patrocinato dal dipartimento dipendenze patologiche Asl Taranto, le Associazioni Club Alcolici Territoriali provinciale e regionale e il Centro di Alcologia ed Ecologia Sociale Funzionale Territoriale. La riflessione dell’evento, aperto a tutti, riguarda la sfera delle forme di “inquinamento” nell’ambito delle relazioni umane e sociali, come forma di “benessere compromesso”. La dinamica dell’incontro è basato sulla didattica interattiva con spunti di riflessione, lavori in piccoli gruppi e discussione in plenaria, con la produzione di un documento programmatico conclusivo.

Tra i relatori, Vincenza Ariano, direttrice del dipartimento dipendenze patologiche Asl Taranto, Giovanni Aquilino, sociologo e presidente Arcat Puglia ODV (associazione regionale centri alcologici territoriali) e Michele De Siati, agronomo.

La giornata del 14 aprile è la prima di una serie di iniziative in programma volte alla promozione di comportamenti che producono il benessere delle persone e del territorio, oltre al rafforzamento della cultura sanitaria e sociale esistente.

La partecipazione alla giornata studio è aperta alla popolazione: si consiglia l’iscrizione al numero 347 1354576.