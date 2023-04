Ravenna Cup – Ottimo piazzamento dei Diavoli Rossi di Taranto

I piccoli Diavoli Rossi portano in alto il nome della città nel Torneo Internazionale di Calcio Giovanile del Ravenna Cup

I “pulcini” ricevono i complimenti dagli allenatori delle squadre di serie A

per il comportamento dentro e fuori dal campo

Tornano a casa le due squadre della categoria “Pulcini” (2012) e la squadra di “Primi calci” (2014) dell’ASD Diavoli Rossi Taranto, che quest’anno hanno deciso di confrontarsi con uno dei tornei internazionali più blasonati d’Italia: il Ravenna Junior & Women Cup, Torneo di Calcio Giovanile che nel periodo delle festività pasquali ha richiamato nella cittadina romagnola club come la Juventus, l’AS Roma, l’Atalanta, il Torino, la Sampdoria, lo Spezia Calcio, il Genoa, la Fiorentina e l’ Empoli e società internazionali come l’Ajax, e le compagini provenienti da Repubblica Ceca, Albania, Svezia e persino dagli Stati Uniti.

E i piccoli diavoli non hanno assolutamente sfigurato ricevendo addirittura i complimenti di allenatori e osservatori di Sampdoria e Atalanta.

Il torneo per le tarantine, con circa 40 squadre in campo, termina con due dignitosissimi 13mo e 14mo posto, alle spalle solo delle squadre di serie A e serie B e con atleti tutti selezionati.

Noi abbiamo scelto, invece, come nello stile della nostra società, di portare non delle selezioni, ma i bimbi della nostra scuola calcio, promettenti atleti che però hanno poche occasioni di confrontarsi con questo mondo semi-professionistico – afferma Giampaolo Renna dell’ASD Diavoli Rossi Taranto – il risultato è stato straordinario e al di sopra delle nostre aspettative, con partite davvero ricche di spettacolo e giocate di grande effetto che ci hanno condotto nel ghota delle squadre arrivate alla fase finale.

Complimenti anche dall’osservatore di squadre di serie A Nicolas Urgese.

I ragazzi sono stati davvero grandissimi in campo, ma anche fuori – spiega – non cedendo mai alle provocazioni, agli sfottò “nordisti”, a volte anche ai comportamenti scorretti provenienti da alcune tifoserie di altre squadre. C’è un ampio margine di crescita sportivo, agonistico e umano, per ognuno di loro segno del buon lavoro condotto dai mister e dall’intera società tarantina.

Per la società calcistica Diavoli Rossi Taranto erano presenti il presidente del sodalizio Franco Renna e i mister Enzo De Pasquale e Paolo Fortunato (per la categoria Pulcini 2012), che hanno condiviso il risultato con il mister Federico Rito. Ad accompagnare i piccolissimi mister Claudio Ricchiuti (per la categoria Primi Calci 2014). Il preparatore dei portieri è mister Luca Sardella.

I nostri piccoli calciatori tornano a casa con un bellissimo risultato raggiunto in campo grazie alla sintonia e al lavoro svolto dai nostri allenatori tutto l’anno – termina Renna – ma soprattutto con la lezione di vita che arriva da esperienze di questo genere, in cui alla passione per il calcio, va abbinato il senso di squadra, il valore del sacrificio e la voglia di riscatto e crescita che attraverso questi bambini lì a Ravenna, anche Taranto, la nostra città, è riuscita dimostrare.

Prossimo appuntamento per i piccoli calciatori dei Diavoli Rossi Taranto, in qualità di detentori del titolo 2022, il Trofeo Nazionale del Mar Ionio edizione 2023, che richiama squadre da tutto il sud Italia e che si svolgerà a a giugno a Nova Siri.