Donazione degli organi: Corato si conferma tra i comuni più generosi La donazione degli organi è un atto gratuito, anonimo e solidale per restituire una vita piena a chi è in attesa di ricevere un trapianto, una terapia sicura e consolidata per la cura delle gravissime insufficienze d’organo. Nel 2021 sono stati eseguiti in Italia 3.778 trapianti, grazie alla generosità di 1.725 donatori; un dato che deve continuare a crescere per rispondere alle richieste dei circa 8.291 pazienti iscritti in lista di attesa.

Rispetto ai paesi europei con una popolazione paragonabile alla nostra, l’Italia si colloca al terzo posto, dopo Spagna e Francia, per numero di donatori di organi da cadavere; nella classifica europea, il nostro paese è davanti a Regno Unito e Germania.

Tra gli Enti locali, Corato in provincia di Bari, rientra tra le città più “generose” d’Italia in tema di donazione di organi: lo certifica l’ultima edizione dell’ “Indice del Dono”, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all’atto dell’emissione della carta d’identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 Comuni italiani in cui il servizio è attivo.

L’Indice è stato pubblicato in vista della 26esima Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebra domenica prossima 16 aprile: i valori sono espressi in centesimi e tengono conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi.

Corato ha raggiunto un indice del dono di 77,65/100, con un tasso di consensi dell’81,5% ed un’astensione del 19,1%: un dato che è valso il primato nazionale tra le città di media grandezza davanti a Nuoro.

A livello regionale, invece, in Puglia il primo posto in assoluto va a Leverano (Lecce), con un indice del dono di 83,39/100, un tasso di consenso del 99,7% e un’astensione al 39,2%. Per questo dato Leverano è al terzo posto nazionale tra i comuni medio-piccoli (5-30mila abitanti).

In Puglia dopo Leverano e Corato, c’è Motta Montecorvino (Foggia). In riferimento ai Comuni capoluogo di provincia, Bari è la prima in Puglia, 56° su 107 a livello nazionale; segue Brindisi (67° a livello nazionale), Lecce (77°), Barletta (78°), Taranto (86)°, Foggia (105°). La Puglia è solo al sedicesimo posto tra le regioni italiane con un indice del dono di 55,63/100, sotto la media nazionale che nel 2022 si è attestata a 58,64/100.