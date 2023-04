Tutte le aziende a Taranto e provincia che stanno assumendo

11^ Report delle Offerte di lavoro attive della provincia di Taranto divise per settore e il link da cui scaricare il Report: https://bit.ly/3Khc7EW

Nella fotografia restituita dal 11° report 2023 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per

l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 64 annunci, relativi a 237 lavoratori

ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale

lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e

provincia”.

Aumentano le opportunità nei settori Amministrativi–ICT-Servizi digitali (+40%) e della Sanità

(+100%).

Permangono costantemente le candidature per profili operanti nei settori dell’Artigianato-

Commercio-Vendita, delle Costruzioni-Impianti-Logistica, delle Pulizie e Servizi alla persona, della

Ristorazione e del Turismo, dell’Istruzione e dell’Agricoltura, nonchè le offerte rivolte ai Disabili

ed alle categorie protette.

A ciò si aggiungono le offerte presso la pubblica amministrazione e le opportunità di lavoro

all’estero tramite la rete Eures.

(Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

E’ possibile candidarsi alle offerte : tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando

via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per

l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il

martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate

a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.