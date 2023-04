Il Taranto Primavera 4 impatta con la Gelbison

Torna a casa con un po’ di amaro in bocca il Taranto di mister Marino che nella trasferta sul campo della Gelbison racimola un punto e recrimina per un calcio di rigore fallito da Marini con il portiere di casa abile a neutralizzare il penalty. La partita è vivace, seppur l’errore dagli undici metri arrivi solo dopo 27 minuti di gioco. È comunque l’episodio che sblocca l’inerzia della gara a vantaggio dei padroni di casa che al 29′ trovano la rete del vantaggio con Ferruzza che sfrutta una leggerezza difensiva di Di Serio e lo batte per il momentaneo 1-0. La gioia cilentana dura solo 10 minuti perché dall’altra parte Mandueke pesca il jolly del 1-1 dando ai rossoblu ionici una scossa necessaria. Purtroppo nella ripresa il risultato non si sblocca, la partita è combattuta a centrocampo e vive di ripartenze che, però, non si traducono in vere e proprie occasioni da gol. Finisce quindi 1-1, il Taranto è sicuro dei playoff e sabato in casa contro il Monterosi il congedo dalla stagione regolare con l’ultima giornata che scriverà il nome degli avversari dei rossoblu agli spareggi.

TABELLINO

GELBISON-TARANTO 1-1

GELBISON – Castiello, Acosta, Bellizio, Bilancieri, angelino, Accardo, Salzano, Di lorenzo, Ferruzza, Corda, Mormino. All.: Capodicasa (a disp. Di Vietri, Iervolino, Oricchio, Trotta, Redina, De Trizio, Messina, Di Biasi, Castagna, Vitiello, Francavilla, Schimmenti).

TARANTO – Di Serio, De Simone, Muresan, Colurciello, Barchi, Polanco, Marini, Musto, Madueke, Califano, Badji. All.: Marino (a disp. Gallitelli, Polizzi, Lo Iacono, Baratto, Valente, Cardellicchio, Koepke, Novara, Petrone).

ARBITRO – Raffaele Ruggiero di Salerno (Alessandro Baldo di Agropoli, Ricordino Maffia di Agropoli)

RETI: 29′ Ferruzza (G), 39′ Madueke (T)

NOTE – Al 27′ Castiello (G) neutralizza un calcio di rigore a Marini (T)