Fiamme divorano un bus, a bordo gli operai per andare in ex ILVA – FOTO e VIDEO

il video guardalo qui

Un incidente che solo per un caso non si è trasformato in tragedia. Nella mattinata odierna un bus di Kyma Mobilità ha incredibilmente preso fuoco durante la sua marcia. A bordo poco prima era presente un nutrito gruppo di operai scesi al capolinea dell’ex ILVA per iniziare il turno lavorativo.

L’autista del mezzo, accortosi di una anomalia sul mezzo, ha ritenuto opportuno fermare la corsa per visionare il bus. Le fiamme, però, che si erano già generate in poco tempo, si sono propagate distruggendo il pullman nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco di Acciaierie d’Italia.

Solo un semplice caso ha evitato una tragedia nel giorno di Pasquetta.