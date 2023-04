Prisma – Il match di ritorno vinto dalla Top Volley Cisterna

I laziali si impongono per 3-1 ma escono dalla competizione. Per Taranto sconfitta a testa alta

La Top Volley Cisterna si aggiudica il match di ritorno dei play off 5°posto per 3-1 (25-21, 25-27, 16-25, 19-25), trascinata da Martinez e Gutierrez, nonostante un ottimo inizio della Gioiella che vince il primo set e riesce a rimontare anche nel secondo ma soccombe ai vantaggi.

I laziali si dimostrano più concreti, soprattutto in attacco negli ultimi due parziali, ma ottima comunque la prova della Gioiella con punti spettacolari con un buon Andreopouolous ed Ekstrand ela positiva prestazione di tutte le seconde linee rossoblù, compresoun Pierri presente su tutti i palloni in difese, efficace soprattutto in ricezione.

“E’ stato un match spettacolare – il commento del libero a fine gara – abbiamo cominciato bene ma poi siamo calati di intensità in tutte le fasi di gioco. Gli episodi non hanno girato a nostro favore, ma Cisterna ha vinto meritatamente. Sono comunque contento della prestazione della squadra, con buoni numeri in battuta ed un paio di ottime difese, di sicuro l’impegno non è mancato”

Ospite dell’incontro in tribuna d’onore Giuseppe Manfredi Presidente Nazionale Fipav