La Regione Puglia blocca le assunzioni nella sanità. La giunta regionale, due settimane fa, ha approvato il piano attuativo per il contenimento dei costi indicando i settori di intervento, ora il dipartimento passa alla fase operativa “Tagli alla spesa in sanità”, si parte con il blocco delle assunzioni per il personale.

La Puglia è la Regione che in Italia conta fra le percentuali più basse di dipendenti pubblici: sono 7,5 ogni mille abitanti, eppure la spesa sanitaria necessita di ulteriori tagli.Tanti uffici erano e resteranno senza personale, i pochi medici e personale sanitario dovranno sopperire alla crisi gestionale della sanità pugliese.

Il sistema sanitario è malato gravemente. Ma la tutela dei pazienti e degli stessi operatori, non c’è.Seppur la problematica sia legata ai 167.000 pugliesi che si sono stabiliti in altre regioni e quindi la diminuzione di introiti porta ad un flusso di denaro inferiore da gestire, il nodo sanità si lega profondamente anche al nodo PIL e Lavoro.

Di certo è: la Costituzione italiana Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti“… al prossimo taglio.