Successi per i giovani della pugilistica Quero

Carparelli e De Mitri accedono alla fase nazionale dei campionati junior e schoolboy.

Una bella squadra di giovani atleti tarantini è andata lo scorso fine settimana alla conquista del pass per i campionati italiani junior e schoolboy, gareggiando per la fase regionale che si è tenuta al Palazzetto dello sport Alfonso Taralli nelle giornate del 31 marzo (quarti di finale), dell’1 aprile (semifinali) e del 2 aprile (finali). Rientra soddisfatto il maestro Cataldo Quero che ha accompagnato i pugili ai campionati regionali, sono state infatti buone le prestazioni di tutti gli atleti tarantini che mostrano margini di crescita e miglioramento sul ring, grazie anche alla passione e dedizione che mettono negli allenamenti quotidiani.

Per la Quero-Chiloiro, accedono così ai campionati italiani che si svolgeranno nelle due fasi dal 23 al 25 aprile e poi dal 21 al 23 maggio a Roseto degli Abruzzi, Vincenzo Carparelli e Marco De Mitri. Categoria junior 46 kg, Carparelli si è infatti laureato campione regionale dopo aver vinto bene la finale di domenica contro Gabriele Catapano della Vivere solidare Taranto: il pugile della Quero ha attaccato ad alto ritmo l’avversario, mettendo colpi precisi con i quali ha confermato il suo valore in un contesto in cui partiva già da favorito. Viene selezionato invece dalla Commissione Tecnica Nazionale lo schoolboy 63 kg Marco De Mitri, scelto per il suo curriculum sportivo per accedere direttamente alla fase nazionale.

Tra le buone prestazioni dei tarantini, si distingue lo junior 66 kg Antonio Palmitesta, che ha vinto prima ai quarti contro Michele Serra della Uppercut Trani, avversario esperto sul quale ha preso più iniziativa, e poi ha perso in semifinale con Gabriel Carella della Curcetti Foggia; Palmitesta aveva già incontrato Carella alla Pbcup ad Andria e, nonostante la sconfitta subita da un avversario di esperienza e maggiore forza fisica, si può dire abbia fatto grandi passi avanti, l’incontro infatti è stato sempre in buon equilibrio. Sconfitta inaspettata in semifinale per lo junior 60 kg Nicola Cesarano, che ha perso con Michele Amoruso della Boxe Modugno in un incontro sul filo di lana; negli junior 54 kg, Christian Tursi ha perso in finale contro Nicola Sanzione della Pugilistica Andriese, poco sicuro di sé nel confronto sul ring; infine, negli schoolboy 54 kg Alessandro Zizzaro ha perso in semifinale con Antonio Librato della Boxe Mesagne, attaccando bene ma troppo poco con un pugile più alto di lui.

Nello stesso weekend, la squadra della Quero-Chiloiro composto dagli élite Giacomo Gioioso, Alfredo Tagliente, Andrea Bisignano e Maicol Albano, è stata accompagnata in trasferta dai tecnici Cosimo Quero e Francesco D’Arcangelo, ospite della storica Accademia pugilistica fiorentina. Tra le prestazioni, da sottolineare la vittoria nella gara giovanile di sparring-io per l’allievo Cristopher Spagnuolo, già vice-campione regionale, che questa volta ha battuto Lorenzo Cribari nei -50 Kg; buona promessa della boxe, Spagnuolo è prossimo all’attività agonistica.