Un arsenale in auto, arrestato a San Marco in Lamis. I carabinieri di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, notato un auto in una zona rurale, decidono di fermarla.

Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto, ordigni esplosivi molto potenti, armi bianche, bastoni con punte metalliche, giraviti trasformati in armi, una fiocina e due mazze da golf.

Sequestrato tutto il materiale, hanno disposto, per l’uomo. la misura cautelare dei domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.