Taranto -incidente su Punta Penna. Brutto incidente, questa notte sul ponte Punta Penna (4 marzo), coinvolte un Opel Mokka ed un Opel Corsa

Per l’impatto uno dei due veicoli si è ribaltato, finendo la corsa su d un fianco, l’uomo alla guida è uscito dall’abitacolo illeso.

Una donna che viaggiava sull’altra auto è stata ricoverata in ospedale, ferita ma non in modo grave.

Interrotto il traffico fino alla rimozione dei veicoli.