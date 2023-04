Tolta la squalifica

Il Casarano Calcio comunica che, la Corte Sportiva Nazionale d’Appello riunitasi in data odierna, ha disposto di accogliere parzialmente il reclamo della Società riducendo la sanzione ad 1 (una) giornata a porte chiuse. Pertanto, la gara in programma il prossimo 16 Aprile contro la Cavese, sarà disputata regolarmente in presenza di pubblico.