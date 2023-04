Taranto – Dal 2 Aprile si entrerà nel vivo della Settimana Santa

Domenica 2 aprile si entrerà nel vivo dei riti della Settimana Santa.

La Domenica delle Palme rappresenta un momento particolarmente importante per i confratelli delle Confraternite dell’Addolorata e del Carmine. Nel tardo pomeriggio infatti partecipano alle tradizionali gare per l’aggiudicazione dei simboli che verranno portati in processione il giovedì e il Venerdì Santo.

Queste le parole scritte sui social dall’Assessore CIRACI: “Ci apprestiamo ad entrare nella Settimana Santa tarantina per la quale la Polizia Locale di Taranto unitamente ai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile sarà particolarmente impegnata.

Le suggestive “vie crucis” ne sono il preludio”.