Trovato morto l’anziano disperso sull’Alta Murgia barese Purtroppo è stato trovato morto l’85enne Alfonso Sessa, originario del Salernitano, disperso sull’Alta Murgia a nord di Bari, nel territorio di Minervino Murge, dal 29 marzo scorso. L’anziano si era recato con alcuni amici in quella zona, come già altre volte aveva fatto, per raccogliere asparagi, ma non si era fatto trovare nel luogo prestabilito per tornare a casa.

A cercarlo in questi giorni sono stati in centinaia con l’ausilio di elicotteri e unità cinofile, fra forze di polizia e volontari, insomma la macchina della protezione civile coordinata dalla Prefettura di Barletta – Andria – Trani.

Ora sul luogo del ritrovamento ci sono i carabinieri, il medico legale e il pm del Tribunale di Trani per le necessarie verifiche.

“Esprimo il cordoglio e la vicinanza di tutta la comunità di Minervino Murge alla famiglia del signor Alfonso Sessa”, ha scritto la sindaca del comune murgiamo Maria Laura Mancini. La prima cittadina ha ringraziato le forze di polizia, la protezione civile, la prefettura e le associazioni di volontariato e quanti hanno preso parte attivamente alle ricerche. “Purtroppo – ha concluso – nessuno auspicava un così triste e doloroso epilogo“