Ingresso gratuito nei luoghi della cultura Nuova prima domenica del mese e nuovo ingresso a costo zero nei luoghi della cultura.

La Puglia, che costruisce gran parte del suo fascino sui capolavori di arte e architettura di cui è terra privilegiata, domenica 2 aprile torna ad aprire gratuitamente le porte di musei, castelli e parchi archeologici.

Inoltre, da sabato 1 aprile, si allungano le giornate in alcuni dei monumenti afferenti alla Direzione regionale musei Puglia, con l’entrata in vigore degli orari estivi. Tra tutti, il Castello svevo di Bari diventa fruibile fino al tramonto anche la domenica, allineandosi agli altri giorni della settimana in cui è possibile visitare il maniero dalle 9.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.00 (lunedì escluso, in quanto giornata di chiusura settimanale).

La gratuità e l’estensione oraria diventano pretesto per visitare la mostra “Antichi popoli di Puglia. L’archeologia racconta”, allestita nel Castello Svevo di Bari fino al prossimo 14 maggio,prodotta interamente dal Ministero della Cultura e curata dal Direttore Generale Musei, prof. Massimo Osanna, e dal Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri; l’allestimento, di ampio respiro, include oltre 600 reperti provenienti dai musei della Direzione Regionale Musei Puglia, ma anche della Direzione Regionale Musei Basilicata, dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, da musei civici e regionali e dai depositi delle Soprintendenze, consentendo, in questo modo, anche a oggetti solitamente non esposti di essere conosciuti e ammirati.

Nell’intento di allargare la platea degli ospiti con nuove opportunità di visita, anche il Parco Archeologico di Siponto a partire dal 1 aprile rimodula gli orari di apertura, garantendone, durante il primo weekend di ogni mese, la fruizione sotto le stelle, in particolare dalle 12.00 alle 21.00.

Si invita a consultare il sito della Direzione Regionale Musei Puglia musei.puglia.beniculturali.it per informazioni sugli orari di apertura di tutti i luoghi della cultura.