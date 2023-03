Martina Franca – nuovo distretto socio-sanitario è ormai in discesa: salvo intoppi. Un nuovo edificio inizia a prendere forma dal 2009. Sara il nuovo edificio per l’allocazione di svariati servizi sanitari già erogati dall’Azienda Sanitaria locale di Taranto sul territorio comunale di Martina Franca. La realizzazione del nuovo complesso è finalizzata soprattutto ad offrire un più efficiente servizio ai cittadini raggruppando in un unico immobile le svariate prestazioni sanitarie. La nuova struttura quando completata, oltre a garantire un notevole risparmio economico da parte della ASL di Taranto tramite l’eliminazione dei fitti, renderà fluibile al cittadino servizi ora dislocati qua e là.

L’intervento in oggetto rientra nell’area tipizzata dal vigente PRG come zona omogenea S, “Servizi Pubblici e Infrastrutture” e nell’art. 21 delle N.T.A. stabilisce una densità territoriale pari a 20000 mc/ha quindi 2,00 mc/m2. Il lotto a disposizione si sviluppa su una superficie di 10740 mq di cui urbanistica 10523 mq, ed è situato a Sud-Est dell’abitato di Martina Franca.

Dopo la demolizione dell’edificio e alla risoluzione delle interferenze presenti, oltre alla demolizione dei muretti a secco che interferiscono con la realizzazione dell’edificio e la ricostruzione delle porzioni mancanti per ripristinare il profilo del nuovo confine del lotto unificato.

L’assetto planimetrico

L’assetto planimetrico del complesso prevede di collocare l’edificio nel lato Sud dell’area e di collegarlo alla viabilità esterna tramite una strada carrabile che attraversa longitudinalmente il lotto prevedendo ingresso/uscita contrapposte. Tale soluzione oltre ad assicurare una maggiore fluidità del traffico risulta più idonea anche per la sicurezza in caso di incendio o di altra calamità naturale in quanto prevede due vie di fuga contrapposte dal lotto.

