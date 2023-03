Daniele Salvo è tra i protagonisti del BiFest 2023. Daniele Salvo è tra i protagonisti del BiFest 2023 come regista del film “GLI ALTRI”, sceneggiatura tratta dal romanzo di Michele Prisco. Una storia tesissima ed avvincente con un cast di interpreti straordinari: Ida Di Benedetto, Peppe Servillo, Gianfranco Gallo Gioia Spaziani, Lorenzo Parrotto.

Daniele Salvo è tra i protagonisti del BiFest 2023 come regista

BitFest 2023 (24 marzo – 1°aprile 2023)

Il Bif&st-Bari International Film&Tv Festival è il festival internazionale del cinema e della cultura audiovisiva ideato e diretto dal giornalista Felice Laudadio, già presidente di Cinecittà Holding e della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Daniele Salvo è tra i protagonisti del BiFest 2023 come regista del film “GLI ALTRI”

La trama

Amelia Jandoli. È lei la protagonista di questo straordinario viaggio: una donna già avanti negli anni che vive sola nel cuore di una Napoli degli anni Cinquanta, i cui muri ‘di pallido oltremarino’ sono ‘simili a una mappa segreta impossibile da decifrare’. La sua è stata una vita insignificante, chiusa nel cerchio di piccole e reiterate abitudini: la scuola di ricamo e una realtà quotidiana di solitudine e malinconia. Ma quando la incontriamo, uno sconosciuto, irrompe nella sua casa e le dice che un altro uomo, Felice, invoca il suo nome sul letto di morte. Pur non conoscendo nessuno dei due, in Amelia Jandoli scatta qualcosa di misterioso che la spinge a seguire contro ogni ragione lo sconosciuto. La donna raggiunge la casa di Felice, il moribondo, sale le scale affannosamente e si ritrova nella sua stanza. Ma è troppo tardi. Felice è già morto. Da quel momento inizia un viaggio perturbante ed avvincente che porterà la protagonista a scoprire “gli altri”, un’umanità a lei sconosciuta che le farà comprendere il valore dell’amore e della vita. Una storia tesissima ed avvincente con un cast di interpreti straordinari: Ida Di Benedetto, Peppe Servillo, Gianfranco Gallo, Gioia Spaziani, Lorenzo Parrotto

Regia DANIELE SALVO

Direzione Fotografia FABIO ZAMARION

Costumi DANIELE GELSI

Scenografie MARCO VIGNA e BIAGIO FERSINI

Montaggio MASSIMO QUAGLIA

Produzione OBERON PRODUCTIONS in collaborazione con APULIA FILM

COMMISSION e MINISTERO DEI BENI CULTURALI MIC (MIBACT)

Location principali: PARABITA, GALATONE, GALLIPOLI, MONTERUGA

Daniele Salvo è tra i protagonisti del BiFest 2023

Il film sarà presentato al BiFest 2023 nelle giornate del 29 e 30 marzo

Daniele Salvo sarà poi tra i protagonisti della stagione 2023 del Teatro Greco di Siracusa con lo spettacolo La Pace di Aristofane del quale curerà la regia. Lo spettacolo sarà in scena secondo il calendario previsto, dal 9 al 23 giugno.