La Puglia fa festa con il Lotto: nel concorso del 25 marzo, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, è riuscito a portare a casa un premio pari a 23.750 euro con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,2 milioni di euro, per un totale di 264 milioni da inizio anno.

