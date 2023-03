Attacco hacker nel Salento gratta e vinci a 10 cent. Un vero e proprio attacco hacker si è verificato ai danni di numerose tabaccherie.

Ad essere prese di mira le macchinette automatiche della società “laser video” che gestisce anche due macchinette nel Salento, una a Lecce (tabaccheria Simone) ed una a San Donato.

In pratica le macchinette rilasciavano pacchetti di sigarette e gratta e vinci con soli 10 cent.

Il danno causato non è stato quantificato ma sarà certamente cospicuo.

Le indagini della polizia sono in corso e non si può escludere la pista anarchica poiché sui display di una delle macchinette sono apparsi messaggi e slogan che richiamavano all’annullamento del regime di carcere duro per Cospito.

Nel Salento al momento risultano solo questi due episodi ma secondo gli inquirenti il caso riguarda un attacco hacker su tutto il territorio nazionale quindi potrebbero giungere altre segnalazioni.