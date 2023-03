A cosa pensi quando insegni ai bambini a non sprecare l’acqua? A cosa pensi quando insegni ai bambini a non sprecare l’acqua, uno dei bene inestimabili necessari per la nostra vita e per quella di flora e fauna?

Viene difficile spiegarlo se consideriamo che spesso si parla di siccità, una siccità spesso anche indotta dalle innumerevoli perdite delle condotte principali e non, dell’acquedotto Pugliese. Quindi io cittadino, insegno a non sprecare l’acqua ma non ne vedo l’innumerevole spreco altrui. L’Italia si colloca tra i paesi più ricchi di risorse idriche, potendo vantare una disponibilità teorica annua di 2.700 m3 pro-capite; tuttavia, la domanda idropotabile non risulta soddisfatta. Acquedotto Pugliese, nel nostro paese,

rappresenta una realtà virtuosa nella gestione delle reti idriche, con reti per 20.000 km al servizio di oltre 4 milioni di cittadini, 12.000 km di reti fognarie e 184 depuratori.

La tutela e la valorizzazione della risorsa idrica oggi è un impegno irrinunciabile, come testimoniato, tra l’altro, dai cambiamenti climatici in atto. Noi siamo impegnati nel fronteggiare le conseguenze legate ai cambiamenti climatici in atto e ridurre la vulnerabilità del sistema nel lungo periodo a causa della scarsità di acqua.

Oltre alle azioni straordinarie, Acquedotto Pugliese è impegnato quotidianamente in interventi ordinari di manutenzione delle condotte idriche.

L’Autorità idrica pugliese di recente ha approvato 19 progettazioni definitive per un importo di 609 milioni di euro di lavori sulla rete idrica e fognaria della regione Puglia e 28 progettazioni definitive ed esecutive per interventi sulla depurazione delle acque, per un importo di 116 milioni di euro. Nel complesso il valore gli appalti di tutte le opere è di circa 1 miliardo di euro.

Si tratta di investimenti per il completamento delle reti fognarie, il contenimento delle perdite idriche, l’adeguamento delle reti agli standard gestionali, l’aumento della fornitura di acqua in zone in crisi idrica, la minimizzazione dei problemi ambientali connessi ad una inadeguata depurazione, all’efficientamento della gestione dei fanghi prodotti nel ciclo depurativo.

L’Acqua, in Puglia ha un record di opere… ma perde ancora e continuerà a farlo, nel frattempo… continuano a spiegare che insegni ai bambini a non sprecare l’acqua, uno dei bene inestimabile necessario per la nostra vita e per quella di flora e fauna e se perde non fa nulla, tu chiudi il rubinetto!