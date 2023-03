Arrestato per ricettazione di auto. A Bitonto città pugliese in provincia di Bari, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 27 anni di Cerignola in provincia di Foggia, responsabile, dei reati di ricettazione e riciclaggio, in concorso.

I poliziotti del Commissariato di Bitonto, con l’ausilio degli equipaggi del IX° Reparto Volo di Bari e del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Centrale, sono quotidianamente impegnati nel contrasto ai furti di autoveicoli ed al fenomeno del loro smembramento, finalizzato a riciclarne le parti meccaniche nei mercati illeciti.

Proprio la visione dall’alto del territorio ha consentito ieri di individuare, nell’agro di Bitonto, un gruppo di persone intente a caricare su un furgone dei pezzi di autoveicoli, e di allertare le pattuglie del commissariato presenti in zona.

Dopo un breve inseguimento, l’uomo alla guida del furgone è stato fermato e tratto in arresto; all’interno del furgone, risultato poi rubato, sono state rinvenute e sequestrate le componenti di una auto di grossa cilindrata già cannibalizzata.Già nei giorni scorsi, peraltro, i servizi in atto avevano consentito ai poliziotti di individuare altre due autovetture rubate, ancora integre, che sono state restituite ai legittimi proprietari.

Proseguono le attività di indagine per l’individuazione degli altri presunti responsabili.