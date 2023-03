Ospedale Perrino di Brindisi – certificato per il trapianto di staminali. Il Perrino è dal 2022 Centro certificato per il trapianto di staminali riconosciuto dal Ministero della Salute. Il reparto di Ematologia e il servizio di Medicina trasfusionale avevano ottenuto l’accreditamento dal Centro nazionale trapianto e dal Centro nazionale sangue, sia per i trapianti di tipo autologo sia per quelli di tipo allogenico.

Nel 2022 nell’ospedale Perrino di Brindisi sono stati effettuati 47 trapianti di cellule staminali. Gli interventi sono stati eseguiti dal reparto di Ematologia in collaborazione con il Servizio di Medicina Trasfusionale. L’attività evidenzia un’ottima performance che attesta elevati livelli di assistenza e di cura per i pazienti.I numeri del 2022 sono sostanzialmente analoghi a quelli del 2021, in cui si erano registrati 50 trapianti di cui 23 allogenici (11 compatibili, 11 semicompatibili ed uno non familiare) e 27 autologhi. I pazienti erano affetti da leucemie acute (17), linfomi (15), mielomi (15), mielofibrosi (2), mielodisplasia (1).

Effettuare un trapianto di staminali è un’attività estremamente complessa. Per questo il Programma trapianto della Asl Brindisi si avvale di competenze specialistiche diverse, in un’ottica interdisciplinare. Ne prendono parte il Centro trapianto di Ematologia, diretto da Domenico Pastore, la Sezione Aferesi cellule staminali periferiche e il Laboratorio di manipolazione/crioconservazione del servizio di Medicina Trasfusionale, diretto da Antonella Miccoli Maurizio Portaluri, direttore del Dipartimento Oncoematologico-Radiodiagnostico-Radioterapico a cui fa capo il Centro