La “saletta” dello spaccio. Spaccio di sostanze stupefacenti nel Comune di San Severo in provinciadi Foggia, la Polizia di Stato arrestato tre soggetti e sequestrato un’abitazione usata come piazza di spaccio. Una una sorta di coffee shop, in cui i tossicodipendenti avevano la possibilità di consumare la sostanza stupefacente di volta in volta acquistata. La “saletta” di spaccio era provvista di sistemi di sicurezza e di video sorveglianza operativi H24, attraverso microtelecamere esterne.

Al momento dell’irruzione da parte del personale della Squadra Mobile, le persone arrestate avevano tentato di nascondere ogni traccia, bruciando la sostanza stupefacente e parte del materiale utile al confezionamento. Tuttavia, è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro, alcune dosi di cocaina già confezionate e circa 1.250 euro, provento dell’attività di spaccio.