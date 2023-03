Ora la Nuovi Orizzonti Taranto deve vincere

Nuovi Orizzonti Taranto, sconfitta a Bari. L’ultimo round sabato 25 Marzo al PalaMazzola

La squadra di coach Orlando resiste per tre tempi, poi cede all’ultimo quarto. Qualificazione ancora possibile. Necessaria la vittoria in Gara 3

Sconfitti a Bari, ma ancora in corsa per la finale. C’è ancora la convinzione di poter ancora centrare l’obiettivo con il passaggio del turno da parte della Nuovi Orizzonti Taranto. Battere la Pink Bari in gara 3 può vuol dire finale e per questo non sarà necessaria solo la migliore prestazione possibile da parte del team di coach Orlando, ma anche l’affetto e la forza del pubblico del PalaMazzola, il classico “giocatore in più” che anche in Gara 1 ha fatto la differenza con una folta rappresentanza di parte ionica.

Servirà l’esperienza di Ciminelli, la determinazione di Palmisano, l’estro di Manolova, la forza di De Pace, la fantasia di Viesti e tutte le qualità di ogni singola giocatrice. A Bari le ragazze ioniche sabato hanno sfiorato l’impresa. Chiusi in vantaggio tutti i primi tre quarti. La vittoria sembrava nell’aria, ma probabilmente il fattore campo con una buona dose di fortuna, ha consentito al team dell’ex Palagiano di vincere all’ultimo respiro.

Parte bene Taranto che chiude il primo quarto con un vantaggio di quattro punti. Prima del rientro negli spogliatoi Bari recupera e Taranto tiene. Al rientro in campo il vantaggio ionico si riduce a un punto, poi nel finale si rovescia il match con Bari che chiude grazie a due triple e due tiri liberi.

Da segnalare le buone prove di Ciminelli con 14 punti e De Pace con 11. Bene anche Viesti che ha chiuso il match a quota 9.

Appuntamento ora a Sabato 25 Marzo al PalaMazzola alle ore 18. Ingresso libero e gratuito. Tutta la città ionica è invitata.