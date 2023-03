Concorso ASMEL 2023, proroga termine candidature E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 marzo scorso il bando di concorso ASMEL 2023 per la formazione di graduatorie di idonei all’assunzione in Comuni ed enti locali in tutte le regioni Italiane con scadenza entro e non oltre il 22 marzo 2023.

Il maxiconcorso indetto da Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali, che riunisce quattromila Comuni italiani e si occupa di raggruppare in un unica procedura molto veloce le selezioni per le future esigenze di personale dei Comuni associati.

Nel maxi concorso vengono selezionati i candidati da inserire in graduatorie permanenti di “idonei” da cui ad oggi intendono attingere oltre 400 Comuni.

Sono previste due procedure:

una per la creazione di 16 nuovi profili di categoria B, C e D, amministrativi, operai, tecnici , contabili ecc., con vari titoli di studio. una per l’aggiornamento delle graduatorie dei profili professionali già creati nel precedente concorso Asmel del 2022

Con le prove del maxi concorso ASMEL 2023 che si terranno in solo 5 settimane, verrà creato un elenco di idonei per ciascun profilo.

I candidati che risultano idonei, restano nella graduatoria per 3 anni o fino al momento dell’assunzione a tempo indeterminato (tramite interpello). Gli elenchi infatti sono validi per 3 anni e ogni anno vengono aggiornati.

Gli enti locali che attivano una chiamata o interpello creano una graduatoria con i candidati che rispondono e in caso ci siano più candidati interessati, possono selezionare il vincitore tramite un colloquio o una prova scritta.

In caso di mancata risposta a una chiamata il candidato non partecipa alla selezione dell’ente interessato ma non viene cancellato dall’elenco generale di idonei per gli altri enti locali .

I neoassunti potranno essere chiamati a partecipare a corsi di formazione ad hoc per lo svolgimento dell’attività professionale richiesta dall’ente.

In data odierna, 21 marzo 2023 le candidature per i due avvisi di selezione già aperte con scadenza inizialmente fissata al 22 marzo, considerate le richieste pervenute ai Comuni sottoscrittori dell’Accordo relative all’allungamento dei termini di presentazione delle candidature, è stata disposta la proroga di n. 15 gg del termine di scadenza per la presentazione delle candidature per tutti i profili posti a bando.

Il termine di presentazione delle candidature è quindi stato rideterminato al 6 aprile 2023 ore 18:00

http://trasparenza.asmel.eu/index.php?action=index&p=600&fbclid=IwAR0Xa_blG-8wWn8ef3TecuWCln3bfCM3I2na-FWVzxLjLhcqSXQYDzNj0Ow