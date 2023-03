Quattro immobili con piscina sotto sequestro pubblicizzati sul web. Sequestrati 4 immobili turistici con piscina in area vincolata a Novaglie, la marina di Gagliano del Capo, indagato imprenditore 60enne residente a Padova.

L’uomo è stato accusato di lottizzazione abusiva e deturpamento di bellezze naturali. Sigilli alla struttura turistica nella mattinata del 17 marzo da parte dei finanzieri. La struttura era pubblicizzata sul web, accertamenti di natura fiscale in corso.

Quattro immobili con piscina sotto sequestro in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Indagato il proprietario per lottizzazione abusiva e deturpamento di bellezze naturali. Si tratta di un imprenditore 60enne, residente a Padova.

È accaduto a Novaglie, la marina di Gagliano del Capo, dove i finanzieri della Sezione operativa locale, assieme ai colleghi del Reparto operativo aeronavale di Bari, hanno apposto i sigilli in una struttura turistica al termine di una prima fase investigativa contro l’abusivismo edilizio.

L’intervento delle fiamme gialle in un’area prestigiosa dal punto di vista paesaggistico, poiché compresa nel Parco regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca.

Gli accertamenti eseguiti tramite la consultazione di rilievi fotografici del litorale costiero, in particolare nei pressi della località marina, hanno permesso alla guardia di finanza di constatare la recente realizzazione di diversi interventi edilizi in un complesso turistico ricettivo.

Quest’ultimo, con un’estensione di oltre 5mila metri quadrati, parte dei quali in origine adibiti a deposito agricolo, era in affitto sui siti web specializzati nella locazione di immobili per vacanze. Sono pertanto in corso anche verifiche di natura fiscale per controllare che fosse tutto in regola.