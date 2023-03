“GALATTICA” Ceglie Messapica.

Rete “Galattica”, un portale web della regione Puglia, in grado di accogliere e diffondere opportunità per i giovani dal livello internazionale a quello locale, secondo i bisogni e le propensioni di ciascuno.

Il comune di Ceglie Messapica è stato presente all’iniziativa con oltre 200 partecipanti tra sindaci, amministratori, funzionari comunali, esponenti di associazioni giovanili e del partenariato economico e sociale.

Importante il momento della firma del “Manifesto dei Valori delle Politiche Giovanili”, firmato per il Comune di Ceglie Messapica dal Sindaco Angelo Palmisano.

Il 16 marzo presso la Fiera del Levante è stata presentata la Rete “Galattica” alla presenza di Alessandro Delli Noci, Assessore alle Politiche Giovanili della Regione Puglia, Serena Angioli, dirigente Agenzia Italiana per la Gioventù, Gianna Elisa Berlingerio, Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico, Antonella Bisceglia, Dirigente Sezione Politiche Giovanili.

Sono sessanta i primi Nodi della Rete “Galattica” pensati con e per le giovani e i giovani pugliesi, che vogliono costruire il proprio progetto di vita ed essere protagonisti del futuro delle proprie comunità. Sessanta luoghi fisici pronti ad accogliere servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione, sessanta spazi in cui informarsi, apprendere, scoprire talenti e attitudini e dove cogliere le sollecitazioni possibili in un gruppo tra pari.

Come ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci, è la prima volta che le amministrazioni comunali concorrono, insieme alla Regione Puglia, alla realizzazione delle politiche giovanili e, quindi, si tratta di un fatto importante di cui essere tutti fieri e responsabili.