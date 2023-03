Nasce intesa turistica tra Gravina in Puglia e Castellana Grotte Ad inizio settimana il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti ha ricevuto a Palazzo Municipale gli assessori con delega alle Attività Produttive e al Bilancio del Comune di Gravina, Marienza Schinco e Leonardo Vicino: al vaglio strategie per la valorizzazione congiunta dei rispettivi territori.

Ad inizio settimana il sindaco del Comune di Castellana Grotte, Domi Ciliberti, ha ricevuto nella Sala Giunta di Palazzo Municipale la visita dei rappresentanti istituzionali del Comune di Gravina in Puglia, nelle persone di Marienza Schinco, assessore alle Attività Produttive, e Leonardo Vicino, assessore al Bilancio, per un incontro preparatorio all’avvio di una strategia comune per la promozione congiunta delle rispettive realtà.

Dopo l’incontro alla recente Borsa Internazionale del Turismo di Milano, si consolidano così i rapporti tra le due Amministrazioni: nasce un’intesa per la promozione turistica reciproca. Si pianifica una collaborazione basata su una visione strategica condivisa, sullo scambio di conoscenze in merito a linee di finanziamento comunitarie, sulle opportunità culturali e turistiche che offrono le due città, legate dalle eccellenze enogastronomiche e dalle meraviglie naturalistiche delle grotte e delle gravine.

Per dare concreto avvio al rapporto di collaborazione, il Comune di Castellana Grotte sarà presente, dal 21 al 25 aprile prossimi, alla 728esima Fiera di San Giorgio, campionaria regionale tra le più antiche d’Europa.

“L’obiettivo di questa partnership è creare una sinergia di ampio respiro che va dalla Terra di Bari all’Alta Murgia – ha commentato il sindaco Ciliberti – Il coinvolgimento della Grotte di Castellana srl e di altri attori del territorio ci consentirà di dare piena attuazione. Castellana Grotte e Gravina in Puglia condividono la forte identità legata agli ottimi prodotti enogastronomici e ovviamente agli elementi naturalistici delle grotte e delle gravine. Ritrovarci è stato naturale, così come naturale è la principale caratteristica dei nostri maggiori valori identitari”.