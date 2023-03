Lecce: chiesta archiviazione per il procedimento per morti covid. Diciassette pazienti oncologici deceduti per aver contratto il covid all’interno della struttura di oncologia di Lecce.

I decessi sono avvenuti nel 2021, quando il contagio si diffuse tra i pazienti, e l’Asl fu costretta a bloccare i ricoveri.

La Pm Donatina Buffelli ha chiesto l’archiviazione per il procedimento, secondo il suo parere e le prove raccolte, non ci sono i presupposti per i reati di epidemia colposa, omicidio colposo, responsabilità colposa e abbandono di persone incapaci, reati a carico di ignoti.

Secondo il suo parere, in questo periodo pur cessata l’emergenza, il virus continua a diffondersi, a provocare decessi e a manifestarsi giorni successivi al controlli.