Capuano – “Sono incazzatissimo per come si sbagliano i gol”

Mister Capuano che, fino al 90’ del match Viterbese-Taranto era squalificato, si presenta in sala stampa a fine gara. Intervistato dal giornalista di turno dei laziali, ha spiegato di aver preparato bene la partita. Di essere contento del risultato ma ‘incazzatissimo’ per i due punti persi.

Sul fatto che la sua squadra non tira in porta, ha dichiarato di non trovarsi d’accordo, mentre ha detto che è evidente che, davanti alla porta, non si devono sbagliare gol realizzabili con facilità. E che quindi, in questo senso, ci sono grossi problemi, menzionando i suoi attaccanti.