350 kg di salumi sequestrati a Brindisi. Nel corso di controlli finalizzati alla verifica sulla corretta produzione, lavorazione e conservazione di derivati del latte, i Carabinieri del NAS di Taranto hanno ispezionato un’attività alimentare di Brindisi.

I Carabinieri hanno accertato la mancata procedura in gestione in autocontrollo per i rifiuti e gli scarti di lavorazione. Inoltre hanno rilevato la detenzione per la successiva vendita diretta al consumatore di circa 350 chilogrammi di salumi e insaccati (pancetta affumicata, mortadella, spianata piccante) con termine minimo di conservazione oltrepassato e dunque non idonei alla commercializzazione. Gli alimenti erano conservati insieme ad altri salumi destinati alla vendita. I Carabinieri hanno proceduto a sequestrarli amministrativamente per la mancata osservanza delle procedure di autocontrollo HACCP. Il legale responsabile è stato segnalato all’Autorità amministrativa competente ed elevato una sanzione di 2.000 euro.